El fútbol es lo de Menos

Mientras todo el mundo destaca las habilidades de Piqué por su buen ojo para los negocios, poco se habla del pelotazo que ha dado David Beckham en el Inter de Miami, asociándose con los empresarios y líderes del anticastrismo en el exilio, la familia Mas Canosa. Jorge Mas, es uno de los socios del grupo inversor que junto al ex internacional inglés, se propuso crear un nuevo equipo en la ciudad más latina de Estados Unidos. En el país donde el deporte nacional es el baseball, llegó el ex del Real Madrid, para dar forma a un proyecto que hoy está de moda, producto de la llegada de Leo Messi. Un club que busca llamar la atención con nombres reconocidos, que liga con los intereses de jugadores que se encuentran en el ocaso de sus carreras, pero cuyo tirón sigue vigente. La Major League Soccer o MLS, tiene 29 equipos y el Inter de Miami ocupa actualmente la última posición con 19 puntos. No es una liga al uso, más bien es un entretenimiento en un país en el que el fútbol no despegó como se preveía, a pesar de haber organizado el Mundial de 1994. Allí ahora llegaron Messi, Busquets, Jordi Alba y tal vez alguno más como Andrés Iniesta o Luis Suárez. Si, el mayor Barcelona de la historia, en su versión Sub-40, se reencuentra en uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo. El sueño de cualquier grupo de amiguetes, Beckham y el imperio mediático cubano-americano, lo están haciendo posible. Con el arribo de Messi, el club ya es la tercera franquicia más importante de EEU. Han llegado sponsors como XBTO, AutoNation, Baptist Health, Florida Blues y Adidas. El Inter ya vendió todas las entradas de local de aquí a final de temporada. Sus rivales aumentaron el precio de los tickets, previendo llenos absolutos. Pasaron de 1 a 10 millones de seguidores en Instagram. Las camisetas se agotaron y han mandado a confeccionar medio millón más (solo Barça y Real Madrid venden 2 millones de camisetas, mientras que en Estados Unidos un equipo no vende más de 30.000). Un impacto mundial y un fenómeno de negocio. ¿El fútbol?. El fútbol es lo de menos.