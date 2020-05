Los otros futbolistas profesionales

Cuando suele hablarse del fútbol como profesión, de forma inmediata a la mayoría de la gente se le vienen a la cabeza los sueldazos y el lujo de los que militan en la élite de este deporte. Es difícil no pensar de forma instantánea en el delantero de moda de Primera División al que seguimos en Instagram y al que copiamos el peinado o el estilo de ropa para vestir, o en el joven brasileño de turno de la cantera de Real Madrid o FC Barcelona que ya en un par de temporadas, con menos de 18 años de edad, ha metido en su cuenta bancaria más dinero del que muchos mileuristas podrán ahorrar a lo largo de su vida laboral. Ese es el tipo de futbolista en el que pensamos siempre que se habla de fútbol profesional, pero existen otros jugadores que, aún siendo también unos profesionales en su trabajo, juegan en categorías más modestas y viven no solo alejados de todo el ambiente lujoso y normalmente de derroche, también pasan numerosos apuros para poder llegar a fin de mes. Muchos sueñan desde críos con llegar a lo más alto, pero muy pocos son los privilegiados que suben más de tres peldaños en su trayectoria futbolística. A medio camino hacia las competiciones que dan la gloria mediática, por unas razones u otras, se quedan muchísimos deportistas que, pese a ello, se niegan a perder su sueño y su pasión por saltar al verde para seguir disfrutando del esférico. Gracias a ellos mantienen su esencia la Segunda B o la Tercera División, categorías a las que a veces no se las valora como se merecen. En ellas están representadas muchísimas ciudades, pueblos e incluso hasta barrios de toda España. También capitales, como Jaén, cuyo histórico equipo pasa por graves problemas económicos y, por ende, también lo sufren ahora mismo sus jugadores, que no se pueden acoger ni a un ERTE. En un comunicado de la plantilla aseguran que llevan sin cobrar tres meses, que no tienen para hacer frente a sus gastos de piso ni de gasolina. Un claro ejemplo de que hay más perfiles de currantes del fútbol que el típico del que va en un Ferrari o pide el champán más caro en el reservado de una discoteca de Ibiza.