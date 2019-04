El futuro de las cofradías

Me ha sorprendido el espíritu renovador que se está produciendo en el seno de las Hermandades, la vuelta de la juventud a las mismas, la implicación por las distintas vías a estas, llámense costaleros, músicos, fotógrafos o como directivos.

La juventud divino tesoro y como tal hay que aplicarlo, hay que dejar a la participación de esta sabia nueva, las Hermandades tienen un gran tesoro que es la Humanidad de sus componentes, que no debe de ser el protagonismo de estos, la colaboración es una premisa no escrita pero si existente dentro de la sana rivalidad de unas con otras, en la puesta en escena de una liturgia catequética siendo altares de una Fe en algunos casos rudimentaria pero no exenta de entrega y desvelos por las imágenes devocionales de cada Cofrade.

Y hablando de nuestra Semana Santa de la capital entiendo que es la hora y el momento de hacer nuevos planteamientos de reorganizar la misma, de ajustar días de salida y horarios de ir pensando en que las Cofradías en la calle tienen que ser una catequesis plástica, es la explosión de todos los sentidos, es trasladar a las calles a través de los altares pasionales los sentimientos de hombres y mujeres que a través de las Hermandades tienen dentro de la Iglesia unas peculiaridades siendo una corporación que más presencia tiene en la vida parroquial.

Estas cuestiones no estarán exentas de polémicas y pareceres discrepantes pero debemos de ir encauzando esta catequesis, no olvidando lo esencial, deberíamos de dejar nuestros egoísmos, para solo estar al servicio de lo que las juntas de cada hermandad estimen más conveniente, siempre aceptando esas opiniones, las hermandades no pueden ni deben de convertirse en cortijos privados de parte de algunos cofrades, que entienden el servicio y dedicación, por el aquí mando yo y cuando no estoy en la junta, dejo todo y me voy, poca caridad cristiana en algunos casos.

Estas cuestiones y otras también suelen ocurrir en hermandades de nuestra Provincia. Cambiemos y seamos la llama viva de la Pasión.