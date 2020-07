El futuro más incierto

Nadie sabe quién va a acompañar a Huesca y Cádiz en primera división la temporada que viene. Y no tiene pinta de que lo vayan a resolver pronto. El monumental lio (y por supuesto desgracia), que está viviendo el Fuenlabrada ha dejado patas arriba la competición. No podemos atisbar como van a configurar al tercer equipo que asciende, pero hay una posibilidad que, aunque no sea muy justa puede darse y dejaría fuera a la UD Almería, ascender al tercer clasificado en este caso el Real Zaragoza. Si eso pasará nadie podrías rasgarse las vestiduras. Es lo que hay. Si por fuerza mayor deben suspender los playoffs, los rojiblancos lamentarían con razón el bochornoso partido ante el Málaga. No hay excusas que valgan, pero sinceramente es que no veo la posibilidad de que el conjunto rojiblanco pueda saltar a la máxima categoría la temporada que viene. Puede costarle muy caro la apatía y mal juego que exhibieron los jugadores entrenador por Mário Silva.

Un Mário Silva que volvió ha demostrar que le viene un poco grande el puesto de entrenador para luchar por objetivos de primer nivel. Los rojiblancos, más allá de la alineación con más futbolistas habituales suplentes que titulares, no dieron nunca sensación de tener controlado el partido ni de estar jugándose una tercera posición que tanto valor tiene. Sin alma. Un equipo fantasma ante el reto de ascender. Seguro que los propios futbolistas han hecho autocritica y saben que este no es el camino para conseguir el objetivo

Cierto es que no parece el mayor problema ahora mismo. Viendo los contagiados en Fuenlabrada y cómo se está volviendo a reabrir el problema del Covid, lo que más preocupa ahora mismo es la salud de los afectados y en lo que puede derivar todos estos rebrotes. Sin pretender ser alarmista cualquier parecido a la normalidad es una utopía. ¿Se podrá jugar a este ritmo el playoff de ascenso? Parece que no. ¿Pero quien es capaz de asegurar el inicio de la próxima temporada? Nadie.

Y estamos hablando de las categorías profesionales, las no profesionales… Ayer se hizo público que el partido entre el Portugalete y el Sestao que debía dilucidar un puesto de ascenso también se suspende a causa del Coronavirus. El futuro ahora mismo es muy incierto. Y el deporte es solo una de las estructuras que tienen difícil solución. Hemos dado varios pasos hacia atrás y es momento de volver a empezar.