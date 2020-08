Los seres humanos -y cuando digo los seres humanos me refiero a mí- tenemos la extraña costumbre de posponer todo aquello que nos incomoda o que, simplemente, no nos apetece hacer. ¿Que tenemos que lavar el coche? Mejor mañana que hoy. ¿Que hay que rellenar una tediosa solicitud? Ya lo haremos el último día de plazo. ¿Que el viernes, en el trabajo, nos encomiendan una tarea pero no es urgente? El lunes ya, si eso. Como si el futuro inmediato tuviese ese nombre por casualidad y realmente estuviese lejos. Como si nuestros ánimos y predisposición fuesen a cambiar en cuestión de días. Somos así.

Esta corriente la hemos llevado al fútbol. El interminable final de temporada que estamos sufriendo quienes seguimos a los implicados en el play-off de ascenso ha hecho que se empiecen a escuchar muchas voces que suplican una solución de urgencia y se pueda pensar, al fin, en la nueva campaña, la 2020/21. A ver si termina ya este curso marcado por el COVID y arranca el siguiente, empezando todos de cero y volviendo a disfrutar de este deporte sin todas las insufribles peripecias que han rodeado estos meses finales de campaña.

Sería idílico de ser así. Pero no lo es. Finalizar esta temporada para empezar la siguiente no dista mucho de posponer tus tareas del viernes al lunes. Disfrutas del fin de semana, sí, pero al regresar a la oficina la montaña de preocupaciones sigue ahí. Según LaLiga, el nuevo curso arrancará el 12 de septiembre. Es decir, dentro de un mes. ¿En ese periodo de tiempo estará controlada esta pandemia mundial? ¿Dejarán de dar positivo los jugadores? ¿Se establecerán protocolos precisos sobre qué hacer a nivel deportivo con los equipos que tengan que pasar varias semanas de cuarentena? ¿Se podrá garantizar la seguridad de los profesionales? ¿Se solucionará la problemática del público en las gradas? No lo parece. En cualquier caso, que acabe ya esta temporada. Los problemas que vengan serán cosa del futuro inmediato. Y para eso todavía falta mucho.