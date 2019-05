Eso es lo que hay y así se demostró este sábado en la final de la Champions femenina, donde el Olympique de Lyon, pasó por arriba del Barcelona. El Barça, segundo en la liga otro año más por detrás del Atlético de Madrid soñaba con poder mirar a la cara al poderosísimo equipo francés que se alzó con la cuarta copa consecutiva. Pero no fue así, y si bien esto es fútbol, antes de la primera media hora de juego, las representantes nacionales, las primeras en llegar a una final de esta competición, ya caían por tres goles de diferencia ante un desbordante conjunto galo que no dio opciones al equipo blaugrana. Perder era lo más previsible, pero si las chicas del Barça juegan al fútbol, las francesas juegan a otra cosa. No es casualidad sus trofeos ni su invicto en toda la temporada. Es un equipo que está a otro nivel y cuando arrancan la marcha se convierten en imparables. El abismo futbolístico y competitivo que se vio en Budapest, es con respecto a toda la liga española donde el fútbol femenino crece y en ocasiones es convocante; pero no es suficiente. El trabajo del Lyon viene de hace rato, un club que apostó por el desarrollo de su buque insignia e invierte para mantener la solidez y la cohesión de una plantilla a la que pocos equipos pueden plantarle cara. A eso fue el Barcelona a Budapest. A ver si en algún intercambio, en algún descuido, podía tumbar a las francesas. Pero eso solo fue un sueño movilizador. El pitido inicial nos devolvió a la realidad, cruda, cruel e impotente. El fútbol femenino en España goza de muy buena salud, pero aun debe dar el salto hacia la cima. El Barça llegó a la final de Champios pero no ganó ningún título local o europeo. Hay que seguir trabajando. Hay que continuar apostando por el crecimiento de una disciplina que tiene cada vez mayor aceptación. Hay que quedarse con eso. Hay futuro y lo bueno es que está en nuestras manos.