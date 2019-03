Ya se gana por inercia

Si hace una semana hablábamos de un Almería que no necesitaba comenzar bien un partido para acabar siendo un rodillo, en Zaragoza ni siquiera le hizo falta jugar mejor que su adversario. Es más, fueron los rojiblancos en la mayoría de tramos del encuentro inferiores a su rival, pero en esta campaña estos chicos están tocados por una varita mágica. Son bastantes las campañas en las que los seguidores almerienses han visto lo que los zaragocistas presenciaron anoche, un querer y no poder, pero por ahora casi todo se torna de color de rosa. Gran culpa la tiene el trabajo del que hablaba en la previa Fran Fernández. Efectivamente, los resultados no vienen solos, esto no es una competición de eliminatorias sino la liga regular, la que nunca engaña, pero si se ha de necesitar una pizca de suerte, tampoco viene mal. En esta ocasión a balón parado, si bien el tanto de Álvaro Giménez llegó como otros lanzados desde esa misma zona por Juan Carlos Real. Ahí es donde se adivina un trabajo semanal bien hecho, pues la forma en la que un conjunto se desenvuelve en esas situaciones lo deja entrever. A colación de la estrategia, llamó la atención el protagonismo de Rocha. Ya se vislumbraron sus cualidades en la primera falta que lanzó el nuevo fichaje de invierno. Fue a las nubes, pero el hecho de dejarle a un recién llegado esa responsabilidad, anunciaba lo que aconteció minutos más tarde, pues se comprobó que la virtud a balón parado de Rocha es tanto o más que la habilidad del mismo Juan Carlos Real. Una vez más el contrario jugó incómodo, incluso siendo ligeramente superior. Las líneas tan juntas a la hora de defender de los de FF siguen siendo un incordio para cualquier equipo de esta categoría. Puede que en Primera haya más jugadores capaces de romper esa tela de araña, pero eso es otro cantar que ojalá se tuviera que analizar tras el verano. Con un juego discreto resuelto a balón parado, de nuevo le tocó emerger a la figura de René, rememorando aquellos choques de ese Almería perdido, a la deriva, donde el guardameta tenía una jornada tras otra trabajo extra. Incluso fue el de ayer el partido perfecto para De la Hoz, que por fin se le vio, en esta ocasión para bien, ya que es un jugador diseñado para enfrentamientos sufridos como este de La Romareda. Un Acta más y de nuevo un diez para Álvaro, no solo por su nuevo gol, también por su entrega al servicio de sus compañeros. No se trata de luchar como un pollo sin cabeza, sino de aprovechar dicha brega con el objetivo de plantear un caos a las zagas contrarias. Hay semanas que su nombre no sale reflejado en estas líneas, pero por sus méritos podría ser un fijo en esta sección. Se continúa a cinco puntos del anhelado sexto puesto (cinco mientras lo ocupe el Cádiz, por el gol average), pese a las cuatro victorias seguidas de los rojiblancos. Esto da idea de la dificultad que espera, si se pretende dar un salto de gigante para una plantilla modesta que FF ha transformado por completo.