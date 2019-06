¿Se ha ganado Caballero su continuidad?

Qué tendrá Pablo Caballero para que a día de hoy la secretaría técnica del club siga cuestionándose, en base a la opinión de Óscar Fernández, su continuidad? Entiendo que en su día, Corona peleó hasta la saciedad por traer al Estadio Mediterráneo a ese espigado delantero del Lugo que estuvo a la sombra de Juanlu, porque seguramente vieron en él algo diferente a lo que les podía dar Juanjo Expósito al Almería - por cierto no era muy difícil de superar, ya que acabó la temporada sin hacer un solo gol, aunque ya nos advirtió Fernando Soriano, cuando llegó al Almería, que era un delantero "diferente", y tanto, como digo, acabó el curso si estrenarse como goleador-. Pues bien, ahora y después de dos temporadas en el Almería, se siguen cuestionando su continuidad en el club, cuando incluso en pretemporada, Fran Fernández dejó muy claro que no contaba con él y que solo su elevado sueldo, que ningún equipo quiso pagar, le dejó en el Almería; de lo contrario, en el mes de septiembre ya no hubiera estado en el club. Es cierto que en los últimos partidos se le vio con ganas, incluso haciendo goles, pero ¿de verdad se merece Caballero continuar en el Almería? Puede ser una bellísima persona, educado donde los haya, excelente compañero de vestuario, amable y respetuoso con sus compañeros y cuerpo técnico. Todo eso parece muy bien pero yo entiendo que si un club, en este caso, el Almería, ficha a un delantero, por poner un ejemplo, no será porque es muy buena persona será porque hace goles o se intuye que los puede hacer, porque no nos engañemos, los delanteros viven precisamente del gol y si este no llega mal camino.Si el club hiciera un sondeo entre sus seguidores, ¿Cuántos apostarían por la continuidad tanto de Caballero como con Demirovic? - por cierto este último ha igualado, eso sí con menos tiempo en el equipo, los números del delantero Juanjo Expósito-.