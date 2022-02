Ya hemos ganado

No soy futurólogo. Que la vida me libre. Sin embargo, sí podría afirmar que hoy se va a vivir un día histórico para Almería en Málaga. Al menos, en lo social. Qué sería del fútbol si no trascendiera al propio deporte. Lo de hoy irá más allá de lo que suceda en el césped de La Rosaleda, donde solamente se jugará la insulsa jornada 27 de Segunda División. Eso será lo de menos, pese a ser el motivo que ha empujado a que alrededor de 2.000 almerienses viajemos de una provincia a otra para pasar un día que entra en los desplazamientos más multitudinarios de nuestra historia futbolística reciente. Pocos viajes unionistas merodean ese Olimpo. Lorca en 2007 o Villarreal en 2013 lo superaron. Pero poco más. De hecho, hasta que no veamos La Rosaleda no podremos dilucidar si, efectivamente, en este duelo se alcanzará esa cifra, debido, otra vez, a la forma de actuar de los clubes, alejados de cualquier demanda social.

UD Almería y Málaga apenas han acordado 200 entradas para el público visitante. Para el mundano, claro. La Federación de Peñas sí contaba con las suyas por ese invento de Aficiones Unidas que solo favorece a unos pocos. Previendo esto, los hinchas rojiblancos no esperaron a su club. Uno a uno, cada aficionado fue sacando su ticket por su cuenta. Pero no en cualquier sitio, sino en los sectores adyacentes al visitante con una meticulosa coordinación promovida en redes sociales. Cientos de desconocidos colaborando para juntarse en el estadio y formar una gigantesca marea rojiblanca. Los cálculos nos hacen saber que se llegará a los 1.500 aficionados. La ambición nos invita a confiar en que se pasará de los 2.000. Todo, en la semana en la que se conmemora el aniversario de la Desbandá, aquel tristísimo episodio de la Guerra Civil en el que miles de malagueños huyeron de las tropas fascistas, siendo masacrados hasta llegar a Almería. Hoy, estas dos ciudades hermanadas vivirán una fiesta. Un duelo andaluz de los de siempre. Que gane quien tenga que ganar. El día no nos lo quita nadie.