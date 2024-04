Este fin de semana puede llegar ese momento que allá por agosto nadie se podía imaginar, invirtiendo nada más y nada menos que cincuenta kilos en hacer esta plantilla. Ni en la peor de las pesadillas podía esperar El Assy este desenlace, cuando siempre se caracterizó por inculcar un mensaje de ilusión y optimismo ante la afición, hablando de la consolidación del proyecto deportivo en la élite. Este fin de semana posiblemente dejemos de hablar de “lo virtual” y pasemos a “la realidad”, desgraciadamente, aunque esto ya se veía venir desde hace mucho tiempo, a pesar de las voces autorizadas y muy alejadas de la realidad que desde el vestuario lanzaban otro tipo de mensaje. Ahora empieza una nueva etapa en la que lo primero que debe de hacer el club es definirse por quien va a ser el entrenador para la próxima temporada y no dejarlo todo para última hora. A partir de ahí y en estrecha colaboración con los dirigentes rojiblancos ponerse manos a la obra. ¿Se han ganado seguir estos jugadores en el Almería? Eso lo deben analizar en profundidad los encargados de dar forma al nuevo proyecto deportivo. Segunda División no es Primera y aquí todos lo sabemos. Soy de la opinión de que hay que meter mano a esta plantilla y dejarse de tonterías. Posiblemente toque hacer una plantilla nueva, porque la categoría así lo va a exigir. Dejemos de pensar en cuántos euros pueden dejar los jugadores que ahora la conforman y que muchos de ellos no van a estar la próxima temporada y sí “peinar” el mercado para hacerse con futbolistas a los que no les asuste Segunda, donde van a tener que apretar los machos porque las exigencias van a ser aún mayores que las de esta temporada, en la que, sin ganar un solo partido en casa, apenas se han escuchado pitos a los jugadores. Desgraciadamente el club ya sabe dónde va a estar la próxima temporada y con esa ventaja debe de empezar a planificar el futuro. Otros tardarán un poco más, pero el Almería ya lo sabe y esa deber de ser la primera piedra del nuevo proyecto rojiblanco.