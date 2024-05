¿seguirá confiando el presidente del Almería en la misma persona que esta temporada se ha encargado de dar forma al equipo? Es una de tantas preguntas que se hace la afición después de ver el ridículo más grande y la falta de compromiso mostrada por buena parte del vestuario. Lo de esta temporada no tiene nombre y es algo que el presidente no puede dejar pasar de puntillas o como si no hubiera pasado nada. Se puede bajar a Segunda, pero con dignidad y defendiendo los colores y el escudo que lleva esa camiseta, no bajando los brazos como lo llevan haciendo los jugadores desde hace varias jornadas. ¿Dónde ha quedado ese famoso slogan de que Almería nunca se rinde? Posiblemente en un contenedor de basura. Y lo de la frase que hay grabada en el túnel de vestuario: “esta batalla será un infierno”… Infierno ha sido cada batalla, pero para el Almería. Vaya temporada que le ha regalado esta plantilla a una afición que asistió sorprendida de la actitud de casi todos los jugadores el pasado fin de semana, cuando nada más pitar el árbitro el final del partido tomaron rumbo al vestuario mientras solo dos, Robertone y Luis Suárez, sí que aguantaron el “chaparrón” de una afición enfadadísima con su equipo. El resto, a la ducha. Qué bonito queda cuando haces la vuelta de honor por el éxito conseguido, recibiendo todo tipo de halagos, pero hay que estar para las duras y las maduras. La afición ha aguantado lo que pocas aguantarían ante una temporada como esta, pero la plantilla no ha estado a la altura que merece el club, la camiseta, el escudo, la afición y la ciudad a la que representan. Lo dije no hace muchas fechas y lo mantengo. El presidente debe de coger la escoba y barrer, pero barrer bien ese vestuario y abrir de par en par las puertas y las ventanas para que entre aire fresco. Esta plantilla, que siempre ha presumido de ser una piña, no se merece el cariño y el apoyo de una afición que no le ha fallado ni un solo partido, todo lo contrario a lo que ellos sí que han hecho.