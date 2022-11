Los romanos avisaban, con «cave canem», de los presumibles peligros del perro doméstico, como sigue haciéndose, bastante siglos después, para disuadir –a falta de vigilancia contratada– a cacos, mangantes y atracadores. La amenaza de los perros es, por ello, reconocible, sobre todo la que provocan ejemplares de determinadas razas y con adiestramiento a propósito. Las maneras gatunas no conllevan esos peligros, mas sí debe tenerse cuidado con ellas porque pueden ocasionar particulares estropicios. No se trata solo de las diferencias entre ladridos y maullidos, o del característico y contento ronroneo gatuno. Y aunque al perro se tiene como el mejor amigo del hombre –esto dice tanto del perro como del hombre–, los gatos también se han ganado un amistoso aprecio humano. Cuál es, entonces, la razón de su peligro, la conveniencia de tener cuidado con ellos. Pues, sobre todo, su felina ascendencia y su ejecutorio sigilo, al modo en que sus congéneres se desenvuelven para cazar. Además de otros parentescos gatunos –resultan familiares de las brujas–, su premonición del mal fario y la riesgosa tarea de poner cascabel al gato. Por no mentar los descalabros de asumir que, de noche, todos los gatos son pardos.