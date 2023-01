El gen UDA

Que no era buena idea pegarse un viaje a Cádiz justo el día después de las Moragas de Roquetas de Mar y justo el día antes de Nochevieja era algo que sabían hasta en la propia tacita de plata. No porque no mereciera la pena, que siempre la merece, sino por lo que ha costado recuperarse de todo el follón. Los treinta no perdonan.

En cualquier caso, el desplazamiento al Nuevo Mirandilla sirvió para que el fútbol volviera a recordarle al Almería que es el Almería. Los de Rubi cuajaron una de sus mejores actuaciones fuera de casa, con un juego ofensivo que no cesó ni con ese 0-1 de Melero, pudiendo sentenciar en más de una ocasión. Sin embargo, la victoria volvió a esquivar a los rojiblancos. No solo eso, sino que fue Lucas Pérez el pie ejecutor, un futbolista que, menos de veinticuatro horas después, anunciaba que se marchaba a jugar a Primera Federación. Cosas de la UDA.

Resulta complicado esquivar tu destino. A lo largo de los años hemos visto cómo nos han señalado penaltis cometidos varios metros fuera del área, cómo nos han cabeceado a la red porteros rivales, como algún jugador nos ha marcado su último gol como profesional o cómo se escapaban ascensos con toda la fiesta ya montada. A veces, estas desdichas han sido las culpables de todo fracaso. Otras, han sido las que han endulzado más si cabe la consecución de los ansiados objetivos.

El Almería, de momento, está sabiendo sortear los obstáculos esta temporada, manteniéndose en zona tranquila e, incluso, disfrutando de esta vuelta a la élite. Por eso, al 2023 hay que pedirle que, aunque sigamos teniendo ese gen tan UDA que es imposible extirpar de nuestro ADN, solo nos sirva para hacer más ameno el camino, para darle vidilla a la cosa. Ojalá sea un gran año de fútbol. Pasarlo íntegramente en Primera División ya de por sí lo hará posible.