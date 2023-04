Llenarán hoteles, bares y restaurantes los aficionados de los equipos que nos visiten, proclamaron en su día, coincidiendo con la celebración del ascenso a Primera División, tanto Ramón Fernandez Pacheco como María del Mar Vázquez.Visto lo visto, muy lejos de la realidad. Como venir, no han sido muchos. Excepto seguidores del Sevilla, Real Betis, Cádiz y Valencia, que hasta ahora han sido los más numerosos en dar cierto colorido a la ciudad y a las gradas del Mediterráneo. Por lo demás, poco más. Casi todos aprovechando la cercanía de un negocio 24 horas cerca del Estadio o las mochilas cargadas de bocatas para comer antes o después del partido. No hay para más. Pero que esto no es nuevo. Pocas veces habrán viajado con los seguidores del Almería Fernandez Pacheco o María del Mar Vázquez y los nuestros hacen lo mismo que los que nos visitan. Palizón en bus, al campo y regreso porque la economía no da para más. Tenemos una ciudad, aunque Pacheco y Vázquez se empeñen en decir que es "De primera" … Sí, de primera el equipo porque la ciudad, con vuelos a precios que hay que presentar una nómina para pedir un crédito y comprar el billete, sin conexión ferroviaria con el Levante y un tren a Madrid con una duración impropia de los tiempos que corren. Así es muy difícil y lo seguirá siendo mientras que las cosas sigan como están. ¿Cómo van a venir aficiones de otros puntos de España con lo que cuesta y las malísimas comunicaciones por tren que tenemos? Complicado. Y hablando de aficiones, "Chapeau" para la del Valencia, tan ejemplar en su comportamiento tanto dentro como fuera del Estadio. Por fin gente a la que hay que felicitar por no ensuciar el entorno del Estadio como lo hicieron en su día las del Sevilla, Betis o Cádiz. Nadie diría que habían venido más de medio millar de aficionados. Me recordó a nuestra gente cuando se desplaza. Un comportamiento cívico y ejemplar demostrando una vez más que tenemos una sensacional afición, muy respetuosa con las ciudades que visita.