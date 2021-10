La gestión de la plantilla

Veinticuatro jugadores forman la plantilla del Almería, aunque sean veinte los que tengan dorsal con el primer equipo. Existe grandes diferencias entre contar con un plantel con tal número de efectivos a hacerlo con uno de 20 miembros. Por el Mediterráneo han pasado partidarios de ambas opciones, totalmente válidas si se gestionan correctamente. Una postura alega que en una temporada larga siempre va a haber sancionados y lesionados, mientras que la otra expone que cuantos menos, más enchufados van a estar todos. Al final, incluso con rotaciones extremas como las de José Gomes el pasado ejercicio, cada futbolista tiene un rol inicial y son en torno a una quincena de futbolistas los que acaban jugando una cantidad de minutos a tener en cuenta, si bien el resto puede aportar en los pocos ratos que tiene, incluso fuera del terreno de juego. En otras categorías, sénior incluida, los cambios volantes y la ampliación de convocatorias de 16 efectivos a 18 condiciona también la gestión y decisiones del cuerpo técnico; caso aparte es el del fútbol 7 si se tiene a siete jugadores de campo en el banquillo, con grandes diferencias de nivel entre unos y otros, pero ese es otro tema. El Almería juega el jueves (18:45 horas) y todo hace indicar que habrá rotaciones, sobre todo, tras la derrota en Éibar, y con el encuentro del domingo (14:00) en Miranda de Ebro en el horizonte. Sin embargo, lo habitual es no tener jornada entre semana y que acaben jugando los mismos (hasta las lesiones de Robertone y Ramazani, Rubi repitió once cuatro jornadas consecutivas). Así, la gestión que haga el técnico vilasarense será tan importante como tener a futbolistas con más o menos cualidades. No son pocos los vestuarios que teniendo buenas individualidades se han hundido, y otros, más limitados, han dado la campanada, en parte, por esa gestión. El Almería tiene materia prima. Que Rubi tenga contentos a gran parte de sus pupilos es uno de los pilares del ascenso.