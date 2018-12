¿Cómo gestionará FF el vestuario?

A Fran Fernandez se le presenta, a partir de ya, una circunstancia a la que no estaba acostumbrado y veremos cómo es capaz de gestionarla sin salir mal parado. Va a poder contar con los 25 jugadores que tiene en plantilla, algo que hasta ahora, bien por lesiones o por sanciones, no había ocurrido, ni esta temporada ni la pasada, cuando ayudó al equipo a salvar el curso. Disponer de 25 jugadores supone dejar cada fin de semana, cada jornada, a siete futbolistas fuera de la convocatoria y eso va a ser nuevo para Fran. A ver cómo se maneja sin que salga mal parado, entiéndase que cuando un jugador no entra en lista una, dos, tres o más veces pedirá explicaciones a FF y aunque nadie duda de su capacidad para dirigir al equipo. Lo ha demostrado con creces, aunque haya habido partidos, como el del domingo pasado, donde entiendo no supo gestionar el encuentro frente a Lugo, que jugó casi una hora con un jugador menos y en el que FF tardó demasiado en darse cuenta de que una de las soluciones para intentar ganar era meter en el campo a Sekou. Reaccionó demasiado tarde, cuando ese cambio debió de hacerlo tras el descanso, a sabiendas del patrón de juego que le había marcado el equipo gallego. Pero de todo se aprende, pensará FF y a buen seguro que no le volverá a pasar más. Al menos así lo creo. A lo que iba, ¿cómo se las ingeniará FF para gestionar un vestuario en el que aunque todos sean una piña, todos sabemos cómo son los futbolistas, en el Almería y en cualquier otro equipo, lo único que quieren es jugar y verse relegado a la grada a nadie le hace mucha gracia. Hasta ahora FF lo había llevado sin problema, sin esa duda de a quien dejar fuera y por qué, pero a partir de ahora la cosa va a cambiar y ahí es donde se tiene que hacer fuerte en el vestuario aunque para él va a empezar a convertirse en una pequeña pesadilla a la que no estaba acostumbrado. Espero que no salga "herido" de esta nueva etapa que se le va a presentar en un vestuario profesional.