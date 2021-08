El gol Olímpico

Mientras en España gotean las medallas de Japón 2020, a la espera de lo que puedan conseguir deportes como el baloncesto, hockey o fútbol, me pareció interesante hablar de la etimología del gol olímpico. Cualquiera que conozca de fútbol, sabe que un gol olímpico se produce cuando un pateador saca un córner y la pelota se introduce en la portería sin que la toque ningún jugador. Un gesto cada vez más difícil de ver y que en general, cuando sucede, a la buena ejecución del jugador de campo se suele sumar cierta ineficacia para despejar del portero de turno que pasará a la historia como aquel que se tragó un gol de saque de esquina. En el fútbol moderno un gol olímpico es casi inaceptable. En primer lugar, porque es como que te hagan un gol de tiro libre desde el medio de la cancha y eso pasa cuando se ha perdido el orden táctico. Es más habitual ver convertir un gol a un portero contrario, que un gol donde la pelota vuele con tanta velocidad y precisión, como para que se cuele en el arco del adversario. En segundo lugar, porque el fútbol de este tiempo, no deja lugar para que expresiones como las de intentar colar un gol desde el banderín del córner se lleven a cabo. Los jugadores son piezas de un entramado táctico y el atrevido puede pagar cara su osadía. Tanto es así, que en los primeros años del fútbol profesional, hasta que se produjo a la vista de todo el mundo, esa circunstancia del juego no tenía nombre. Diversos historiadores de la evolución del balompié, coinciden en que la primera vez que se produjo esta circunstancia en un evento de trascendencia planetaria, fue en el año 1924, en un encuentro amistoso entre Argentina y Uruguay. Los charrúas venían de proclamarse campeones olímpicos en París ese mismo año. Cesáreo Onzari, jugador de Huracán le pegó de chanfle e introdujo el balón en la portería uruguaya. Fue un gol a los "olímpicos". De ahí la reducción de la maniobra a "gol olímpico". Los estudiosos del fútbol determinaron aquel 2 de octubre, que esa fue oficialmente la primera vez que algo tan extraño, sucedía dentro de un campo de fútbol.