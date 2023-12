Un gol para la historia

Grandes momentos son los que está viviendo el fútbol sala almeriense en las últimas semanas. Si ya era todo un éxito que tres de sus representantes recibieran la llamada de la selección española absoluta, lo sucedido en el encuentro del pasado viernes 15 de diciembre frente a República Checa toma una nueva dimisión. No tan solo tuvieron minutos los tres almerienses, sino que incluso llegaron a participar todos ellos en el sexto tanto de la noche. El tridente formado por Pani, Cortés y Juan Emilio lograba culminar uno de los grandes momentos para el fútbol sala de nuestra provincia. Fue el huercalense Pani quien consiguió mandar el balón al fondo de las mallas, si bien no menos importante fue la colaboración de sus dos paisanos. Una situación que seguramente pocas veces más, o puede que ninguna más, vaya a suceder. Si ya es sumamente complicado que una provincia meta a tres de sus jugadores en el combinado nacional, que todos ellos intervengan en un gol es algo que roza lo imposible. Aunque a este periodista que se encuentra escribiendo estas humildes líneas le hubiera encantado poder presenciar tal hito en vivo, eso no evitó que sintiera cierta alegría cuando vio como Pani materializaba el sexto tanto ante los checos en una jugada en la que también participaron los otros dos almerienses, Juan Emilio y Cortés. Todo ello el mismo día en el que la selección española lograba certificar su billete para el Mundial de Uzbekistán que se celebrará este próximo año y en el que sin ningún tipo de duda los tres almerienses desean estar. Hoy tendremos una nueva oportunidad de ver en acción a los tres en el partido que enfrentará al combinado dirigido por Albert Canillas contra Italia y que servirá para cerrar la fase de clasificación para la cita mundialista. Tocará estar pendientes de ellos desde las 18:30 horas, tan solo media hora antes de que la UD Almería visite Montjuïc para medirse a uno de los grandes del fútbol español como es el FC Barcelona. Quién sabe si volveremos a asistir a un momento parecido. Un gol que quedará para siempre en la historia y del que puede presumir el fútbol sala almeriense.