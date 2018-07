Un buen reflejo de la dejadez y el cambio protagonizados por Alfonso García de un tiempo a esta parte es el tema de la delantera. En el pasado no dudó en hacer fuertes apuestas económicas para delanteros que valían la pena. Me acuerdo de nombres como Nanni, Kalu Uche, Míchel, Negredo, Goitom (un incomprendido), Ulloa, Charles, Hemed (otro incomprendido) o Thievy (mala cabeza). No incluyo en esta lista a Quique, al que fichamos en Primera procedente del Guadalajara de Segunda B (aunque luego nos diera la vida en Segunda A); Chuli, por el que pagamos 500.000 euros para liderar el proyecto de Sergi que duraría solo 7 jornadas; o Pozo, al que fichamos como delantero cuando en realidad en un mediapunta. Pero si miran la lista anterior, y miran la delantera actual, les darán ganas de llorar. El gol se paga. Puedo entender que se haga una apuesta por Sekou, pero si la delantera la completan gente de garantías. Caballero no lo es. Su fichaje la temporada pasada ya fue desconcertante y sus prestaciones distan mucho de lo que necesita este Almería en Segunda A. Álvaro Giménez es el tercero en discordia, pero el delantero ilicitano normalmente ha jugado su carrera como extremo y su bagaje goleador, para tomarlo como referencia en ataque, tampoco es muy alentador. Por eso es muy importante que el Almería realmente se tome en serio lo de la delantera. Ya hemos pasado demasiadas penurias en las últimas temporadas. Especialmente sangrante ha sido esta última, con Hicham, Caballero, Juan Muñoz y Soleri, que no han llegado ni a la decena de goles. No podemos repetir el mismo error, y si realmente queremos tener alguna opción en la pelea por la permanencia, lo mínimo que tenemos que hacer es fichar al menos un delantero en condiciones. Sekou viene de Tercera y Álvaro es extremo. Que la responsabilidad del gol caiga sobre estos dos y el que tenga que llegar, me seguiría pareciendo precario, ya que, en mi opinión, deberíamos traer dos delanteros en vez de uno. Pero mejor fichar un delantero más que ninguno…