El gol y su percepción

La UDA ha cambiado. Ha dejado el sótano, donde malvivió después de tres derrotas en las cuatro primeras jornadas, y ahora reside en un ático, compartiendo comodidad y las mejores vistas con Mallorca y Español. El equipo arrancó la Liga en el Anxo Carro y desde entonces no ha dejado de 'sachar' -mover la tierra para quitarla las malas hierbas- como reza el slogan de los lucenses. Sus números, de 18 puntos de 24 posibles, le sitúan como el mejor visitante. Como local, con un partido menos -Zaragoza del próximo día 9-, la suma es de 11 de 18. El Leganés encarna el caso opuesto. Es el mejor en casa, con 21 de 24 puntos, y de los peores a domicilio, con 7 puntos de 18 posibles. La ausencia de público en las gradas ha cambiado la percepción de las cosas. Ganar fuera, a lo que parece, no es más complejo que hacerlo como local. Las estadísticas, frías pero incuestionables, registran 75 victorias locales por 38 empates y 48 triunfos visitantes en los 162 partidos ya disputados. Con todo, las clasificaciones en casa y fuera tienden a igualarse y este tramo liguero se analizará como una extrañeza en el balance final del curso. Ocurrirá igual con el olfato de gol. El de José Corpas, autor de siete dianas, está ahora más desarrollado que el resto de sus compañeros. Pero si Umar Sadiq, quien suma tres, hubiera tirado, y marcado, los tres penaltis que ha transformado el jiennense, las cosas se verían de otra forma. El orden de los factores no altera la suma final, pero sí su percepción. El de Baños de la Encina marcó en Oviedo el penalti que provocó el torpón delantero nigeriano con su enorme tranco y se sirvió de una asistencia de Lazo para cruzar de forma inapelable. Está en racha, pero ha acabado lo que otros iniciaron. Nadie es tan bueno como todos juntos, salvo excepciones como Maradona. Q.E.P.D.