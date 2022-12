Londres, 22 de diciembre de 2022. Estimado Navarro, ojalá el Gordo de la lotería reparta suerte en nuestra tierra, no nos vendría nada mal un desahogo en lo económico, y más como está la vida. Al Almería y a sus aficionados nos tocó hace 3 años cuando Turki decidió invertir en nuestro club. El crecimiento a nivel deportivo y de infraestructuras es más que evidente y somos conscientes de que lo mejor está aún por llegar. Sigue habiendo cosas claramente mejorables, y creo que se mejorarán con el tiempo, pero en realidad no podíamos imaginar una trayectoria mejor de la que llevamos con la nueva propiedad. Esta tarde es otro ejemplo. No estamos acostumbrados a jugar amistosos con equipos con la solera de la Lazio, último bolo antes del Cádiz. Buena piedra de toque para ver cómo llega el equipo al último partido de 2022 en el que, ojalá, logremos el primer triunfo fuera de casa y nos sirva para empezar 2023 con muchas más ilusiones. Lograr la permanencia de forma holgada sería una auténtica pasada...