La gran mentira

Llega una nueva edición de la Ruta de la Tapa, y ya van doce. Este año la cosa tendría que ser especial, porque se estrena como Interés Turístico Andaluz y además coincide con la capitalidad gastronómica. Pero que el gran atractivo sea conseguir la taza de Almería 2019, no es que nos vaya a sacar especialmente a los almerienses para tapear, porque es algo que ya hacemos durante todo el año. Conseguir una caña gratis me podría haber tentado de adolescente, cuando imperaba la economía de guerra. Pero si voy a dejarme el sueldo para acabar votando la mejor tapa, que no cuenten conmigo. Porque puede que tenga que irme al exilio por lo que voy a decir, pero, almerienses, no sigamos engañando. En Almería la tapa no es gratis. A dos euros y medio la caña, la tapa está pagada y bien pagada. Acabemos con esa gran mentira que son las mini hamburguesitas, porque se han cargado nuestra máxima de que "con dos tapas ya has comido". Hipócritas, nos reímos de los pintxos vascos y llevamos años pagando tapas gourmet, en vez de jugárnosla con el alioli de la Virgen Chica, como haría un almeriense de raza, un almeriense de bien.