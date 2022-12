El más grande

El Mundial 2022 de Qatar entra en su recta final, la que pondrá nombre a los finalistas. El Torneo más ansiado ensalza y enaltece y rebaja y relega. Cristiano Ronaldo se ha quedado en la cuneta y lloró como un niño lo que no supo hacer como un hombre. El portugués colgará las botas con un gran palmarés, pero sin Mundial. Lo mismo se puede decir de Neymar, que dispondrá de una nueva oportunidad dentro de cuatro años, en el de México, Canadá y USA. Leo Messi enmendó su errático camino con la albiceleste ganando la Libertadores en Maracaná a costa de la canarihna, pero también se le ha resistido hasta ahora. Jugar un Mundial es algo inolvidable y ganarlo es un privilegio al alcance de los más elegidos. Pero lo buenos no siempre son los mejores. Es algo parecido a lo que le ha ocurrido a la Selección. El fútbol pasa por defender, definir, crear y recuperar. Los hispanos tienen problemas en las dos porterías. Su fortaleza está en la medular, pero los goles no se marcan en esa zona del campo. La relación de grandes figuras con la Copa del Mundo no ha sido para el recuerdo. Gento, Puskas o Di Stéfano, la tripleta más famosa del Real Madrid, no la consiguieron; Zico jugó tres mundiales con Brasil y se le escapó como a Sócrates o Falcao. Lo mismo se puede decir de Michel Platini, que no conquistó este preciado título en sus tres presencias. Paolo Maldini, uno de los mejores defensas de todos los tiempos con cuatro participaciones y 23 partidos, tampoco lo tiene. La lista incluye a otros ilustres como los alemanes Oliver Khan o Rummenigge, quienes lo rozaron pero se quedaron con las ganas. El Mundial es lo más y da mucho, pero no quita. Es la guinda, pero no consigue restar brillantez a las carreras de quienes lo han buscado sin éxito ni emoción a sus fervientes seguidores.