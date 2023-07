En 17 días comienza el campeonato liguero para los chicos de Vicente Moreno. Más de dos semanas en las que el Almería tiene que moverse en el mercado. Sin embargo, hay cuatro grandes adversidades para los rojiblancos:

1.- Existe el peligro real de una segunda temporada en Primera División tras lograr la permanencia. En ese estado de embriaguez con el que acabas el curso, la resaca no puede alargarse en el tiempo. Es más, no debería haber rastro de ella. Cuando terminas decimoséptimo salvándote por la campana, dentro de una lógica de mercado, lo normal es reforzar el equipo para no volver a jugártela en la última jornada. En una ventana de traspasos demasiado extensa, las negociaciones acaban apurándose al último mes. El asunto de El Bilal es un buen reflejo de una situación en la que no hay prisa para cerrar la venta, a pesar de los recuerdos del pasado verano con Sadiq. 2.- El conjunto indálico jugó el domingo y tantos porteros como defensas fueron los mismos que en la 22/23. Ningún cambio, a pesar de haber fichado a Édgar para, teóricamente, cubrir esa plaza de central. Un equipo con muchos problemas defensivos y siendo el segundo que más goles encajó debe estudiar la incorporación de nuevos futbolistas para su zaga. No es cuestión de sistema, ya que se van a seguir acumulando errores individuales por un aspecto puramente de talento. 3.- Después hay otra reflexión necesaria en esta problemática y es el papel general del fútbol español este verano. Con muchos equipos comprometidos económicamente, los movimientos son mínimos en una liga que no para de bajar escalones. El atractivo de antaño ha acabado. 4.- La tranquilidad que normalmente se respira en Almería es un punto a favor para todas las partes. Tanto jugadores, como cuerpo técnico y directiva viven en un ambiente alejado de otras ciudades más propensas a la autodestrucción. Lo que no habría que confundir nunca es tranquilidad con relajación.