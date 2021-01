Vivimos en una sociedad en la que el término gratis no puede estar más alejado de la realidad. Nada es gratis en esta sociedad, aunque a algunos les cueste creerlo. Incluso ni la sanidad pública es gratuita, tampoco el sistema educativo, ya que se mantienen con los impuestos de los ciudadanos. Ni mucho menos son gratis los canales de televisión que emiten en abierto. Unos medios estos últimos que sobreviven gracias al consumo de publicidad de la audiencia. El coste cero no existe, ni mucho menos. Tampoco en el mundo del balompié. No son pocas las personas que se niegan a pagar por ver un encuentro a través de la pantalla. Es entendible que haya quien no se lo pueda permitir, por supuesto. Pero si quien no puede permitirse viajar no lo hace, ¿por qué un producto periodístico debería ofrecerse gratis? ¿Alguien se negaría a pagar por su compra en un supermercado?

En muchas ocasiones el espectador se olvida de los gastos que requieren cualquier retransmisión televisiva. Empezando por la adquisición de las cámaras, que no son baratas precisamente, hasta el pago de los derechos televisivos. Unos derechos televisivos que en el balompié profesional son un pago muy grande. Hasta poco más de 1.500 millones de euros se repartieron los clubes de la Liga presidida por Tebas la pasada temporada. Ya les adelanto que ese dinero no cae del cielo, pese a quien haya quien lo pueda llegar a pensar.

Unas quejas que muestran lo poco que se valora a todo lo que rodea al sector de la comunicación. Un sector en el que parece que sus profesionales no tienen derecho a ganarse la vida. Quizá antes de verter continuadas quejas habría que plantearse si uno trabajaría a cambio de nada. La respuesta uno ya se la imagina. Nada es gratis en esta vida, por mucho que lo parezca.