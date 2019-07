El gremio más egoísta que conozco

Durante mi trayectoria profesional como periodista he tenido que hablar y escribir sobre distintas temáticas, prácticamente todas. Política, sucesos, tribunales, cultura, sociedad, agricultura... Y deportes, claro. De hecho, por encima de todo me considero periodista deportivo, pues ha sido en este campo en el que he ejercido la profesión durante más tiempo, y también he de decir que donde más feliz he sido.

Sin embargo, y pese a que la mayoría de los políticos les pelean duramente tal deshonra, no he encontrado un gremio más plano, egoísta, narcisista y con menos cosas que decir o que aportar que el de los futbolistas. Excepciones las hay, claro, pero son las menos. Y, ojo, he tratado con futbolistas de Primera, de Segunda, de Segunda B, de Tercera y de Regional Preferente, pero la categoría en la que militan no tiene nada que ver. En esto el hábito tampoco hace al monje. El futbolista, y aun reconociendo lo injusto de generalizar, lo primero que mira es su ombligo, y lo segundo y lo tercero, su ombligo. Quizá sea porque se saben depositarios de una parte muy importante de los anhelos de mucha gente y son conscientes del privilegio que supone estar en un circo en el que a la mayoría les gustaría ingresar, sin que lo vayan a conseguir nunca. El caso es que los futbolistas, por lo general, solo asoman la patita cuando reciben una crítica o se destapa una verdad inconveniente para ellos. O cuando un periódico serio, como es el caso de la noticia firmada por mi compañero Paco Gregorio sobre la desigual actitud de Álvaro Giménez en los entrenamientos, desvela una información incómoda. Entonces saltan al cuello y son maestros en la movilización de los hinchas, especialmente de los linchadores con nula capacidad crítica. Yo también lo sufrí hace tiempo.

Conozco desde hace muchos años al redactor de aquella información que tanto molestó a René. Y pongo la cabeza en el fuego por él. Por su profesionalidad, su pulcritud y honestidad con los lectores. Y eso que un día Gregorio fue futbolista... La excepción que confirma la regla.