El 'guasap' del alcalde

Llegán las elecciones. Viendo cómo están las cosas en España y oyendo a todos los expertos que una nueva crisis económica está a la vuelta de la esquina y que aquí seguimos derrochando dinero público alegremente, a uno le entran ganas de irse fuera aquí. Bien lejos, a Islandia por ejemplo que se lo pasaron muy bien en el último Europeo futbolero. Pero en Almería se vive muy bien. Si no fuera por su asqueroso viento y por el tiempo cada vez má seco y árido, nuestra provincia sería la panacea. Bueno, realmente para mí lo es. Pues eso, que llegan las elecciones y es tiempo de escuchar, a nivel nacional, todo tipo de bulos y embustes, mientras vamos preparando nuestros bolsillos para que nos sangren con más impuestos. Cada día estoy más convencido de que el principal problema de nuestro país es la clase política actual. No quiero un presidente que esté todo el día en el Falcon ni otro que dé una respuesta gallega a los problemas, quiero alguien que realmente piense en el ciudadano y no en el voto. Los políticos de provincia son bastante más participativos. Me dan igual las siglas del partido, creo que la mejor ideología es la de correr carreras populares con los vecinos como Juanjo Segura, Juanjo Alonso o Fernández Pacheco, jugar un partido navideño de fútbol con la gente del día a día, como Rodríguez Comendador o Juan Carlos Usero, sacarse el abono de su equipo e ir a la grada en vez de al palco, como Nono Amate, luchar por deporte desde el vestuario como Juan Rojas o Juanjo Salvador... La idea del guasap del alcalde me vale más que cualquier ley o decreto ley politizado y sectario que se apruebe en el Congreso. Es más, por experiencia propia les puedo decir que funciona. ¿Seguirá en activo después de las elecciones? Pues me gustaría, me gustaría tanto como un presidente del Gobierno hablándome de su récord en la maratón o del resultado de su equipo el fin de semana, en vez de tanta Cataluña, tantos impuestos, tanta corrupción, tanta Memoria Histórica, tanta ideología de género y tanta matraca.