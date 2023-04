La guerra del fútbol

N OS estamos acostumbrando, y tanto, a vivir en un constante enfrentamiento entre Tebas y Rubiales, las dos principales figuras del fútbol español en la actualidad y que quien aquí escribe estas líneas no sabría señalar cuál es más importante de los dos. O lo que es lo mismo, LaLiga contra la RFEF, los dos principales organismos que rigen el fútbol español. Una guerra que esta pasada semana vivió un nuevo capítulo, el enésimo ya, con todo un serial de ataques en la red social del pajarito con el presidente del organismo que rige el nuestro fútbol profesional como uno de sus principales protagonistas. Cualquier sitio y momento debe ser bueno para ellos, o eso deben pensar. Una serie de reproches que cada vez se parece al ya manido 'y tú más' tan presente en la política. Si a los políticos de hoy en día les importa bien poco los problemas que pueda pasar la ciudadanía, aquella por la que están en su puesto, este contexto se observa cada vez con mayor claridad en nuestro balompié. Así, tanto Tebas como Rubiales dejan una y otra vez a un lado lo que de verdad debería preocuparles, el fútbol español, con tal de no dejar pasar la oportunidad de lanzar alguna pulla al otro como si no hubiera un mañana. Encontrándonos en una época en la que está más presente que nunca el 'conmigo o contra mí', el fútbol español parece que no podía quedar al margen contando aquí con dos bandos muy diferenciados. Dos bandos que jamás serían capaces de reconocer nada bueno del otro, mientras que todo lo que toquen ellos será maravilloso, demostrando una terrible ausencia de autocrítica. La situación es innegable que es más que preocupante, dos de los principales responsables del balompié nacional que aprovechan cualquier mínima ocasión para atacar al otro, como si esa fuera la única finalidad de su trabajo y mostrando comportamientos más propios de peleas de niños pequeños que de dos adultos. Una guerra absurda que lo único que acaba consiguiendo es perjudicar una y otra vez a ese fútbol español por el que ambos deberían velar. Pero, en una sociedad tan polarizada, quizá sea demasiado pedir. ¿Hasta cuándo estaremos así?