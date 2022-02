‘No a la guerra’ (sin mano en la ceja)

Hay mucha temática deportiva que analizar este fin de semana. Desde la cuarta victoria del Almería al sufrido pase a semifinales de Unicaja, pasando por la maravillosa Carrera de Bomberos de la que hemos disfrutado. Pero Valdano dio en el clavo con una de esas frases paradigmáticas: “El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes”. Hoy por hoy, por desgracia, lo más importante está pasando en Ucrania.

No es mi materia, no conozco a fondo el asunto como para impartir la doctrina de quien lo mismo te habla con la suficiencia de creerse un epidemiólogo ante el coronavirus que muestra conocimientos de vulcanología y dice saber que la erupción del Cumbre Vieja iba a provocar tsunamis. Por mi parte, no quería guerra tras la foto de las Azores y no quiero guerra en esta invasión ilegítima de Ucrania por parte de Rusia. Curioso que ahora algunos no se lleven la mano a la ceja.

A los que nos gusta la Historia [la Historia de verdad, no la que tratan de reescribir para el adoctrinamiento] y leemos a personas independientes, más o menos vemos que ésta se repite. Los errores de arrinconamiento ideológicos de la II República Española son los que ahora comete el Gobierno, entonces hubo un intento de golpe de Estado en Cataluña y hace unos años Puigdemont y sus acolitillos trataron de llevar otro a cabo, las ansias imperialistas de Putin son las mismas que las de Hitler, la II Guerra Mundial comenzó con una invasión en los Sudetes similar a la de Ucrania, la penúltima pandemia [la gripe española] se originó en años bélicos...

Mientras el país de Shevchenko está abandonado a su suerte, nosotros estamos preocupados en llamar niñes a los niños, en poner velicas, en dejar a Rusia sin Eurovisión ni final de la Champions... Y Putin descojonándose, le sale rentable llevar los tanques hasta Finisterre. ¡Qué lástima de España y de Europa, quién las ha visto y quién las ve! Resiste Ucrania.