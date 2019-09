Podemos decir que somos campeones del mundo. Quizá sea la sensación más fabulosa que alguien que le guste el deporte puede tener. Son más bonitos, al menos para mí, las victorias de la selección porque une más. Si cabe, con este equipo de Sergio Scariolo. Una plantilla con menos nombres, pero con idéntica ambición. Con un oficio admirable y con unas ganas de ganar tremendas. También un equipo que sabía ganar, que conocía el camino. No es baladí este asunto, que decidió partidos a tumba abierta como el de Australia. "Nunca he visto un partido tan duro", decía uno que lo vivió desde el banquillo. También el de Italia, que dio confianza para cambiar el torneo frente a Serbia. Capítulo aparte para Sergio Scariolo, el mago de Brescia. Resulta increíble cómo ha preparado e influido en los partidos el seleccionador. Un verdadero estratega, como dicen los que le conocen. Sus decisiones, también sus virales palabras en el vestuario, han tenido un impacto altísimo en los duelos. Casualidad o no, que no lo es, la moneda siempre ha caído de su lado. Su año es pluscuamperfecto. Anillo con los Toronto Raptors en la NBA y Mundial con España, su verdadera obra maestra. "Sólo puedo empeorarlo", contaba entre risas. Mismo palmarés que Marc Gasol, lider espiritural junto con Ricky Rubio. Gran dominio de los partidos del base, que ha exhibido esa versión diferencial que se atisbaba cuando echaba los dientes en esto del baloncesto. Su liderazgo espiritual fuera de la cancha es de aplauso, donde exhibe una madurez portentosa. Da gusto escuchar sus charlas de motivación y superación. Un verdadero ejemplo sin el balón en la manos de igual forma. Y cómo no reivindicar el papel de los Llull, Rudy o Claver, en una versión superlativa los tres. El primero ponía la pólvora; los dos segundos, el cemento. Una segunda estrella para seguir desarrollando un baloncesto español, masculino y femenino, que ha tenido un verano espléndido.