Te gusta la gallina vieja

Si quieres, amigo Maturana, nos quedamos con lo que tenemos. Con los antiguos. Aquellos que vienen cobrando sueldos públicos desde hace décadas rellenando sus bolsillos, mientras que esos imberbes de los que hablas y pretenden aportar ideas, se quedan en su casa mirando quién gana las elecciones. Es cierto que muchos de los jóvenes que se presentan como candidatos a las elecciones municipales no tienen currículum alguno, pero no somos quién para juzgar sus capacidades. No las conocemos. No tenemos ni idea. Es posible que muchos de ellos no hayan tenido la oportunidad de desarrollar sus virtudes simplemente porque los gobiernos, esos que están sustentados en 'personas mayores', no han tenido el criterio suficiente como para dar de comer a los jóvenes. Almería ha estado rozando el 50% del paro juvenil y eso es algo que no se puede permitir. Es posible que haya algún joven que encuentre en la política un modo de ganarse la vida y no tenga cualificación, pero entiendo que los votantes son suficientemente inteligentes para saber a quiénes votan. Toma por ejemplo las últimas elecciones generales.