La habitación de Cristiano

Toca actualizar esta especie de diario de mi estancia en Polonia con la selección AFE. El paso de los días trajo el cambio de sede. Abandonamos Szamotuly para llegar a Opalenica. A decir verdad, la mejora es considerable. Las condiciones antes eran notables, pero ahora son sobresalientes. Sólo queda decir que estamos hospedados donde se concentró Portugal para la Eurocopa 2012. Quedan algunos rastros de aquello y los que vienen suelen contar por aquí dónde dormía Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Un complejo espectacular con condiciones ideales para una pretemporada en esta época. Hace algo de frío, pero la temperatura es idónea. Por aquí andan el Lech Poznan, el Vitesse o el Burnley sub-21. Nosotros ocupamos el lugar del Korona Kielce en uno de los edificios de reciente creación, en un hotel que no para de crecer. Conjuntos de renombre en sus países que dan una idea de lo que se vive por aquí. La experiencia está siendo increíble a todos los niveles, personal y profesional. Recomiendo mucho a cualquier periodista vivir unos días dentro de un equipo, ayuda a entender muchas cosas y a poner en contexto muchas otras para cuando se está al otro lado de la barrera. Vivir aquí también permite disfrutar una tarde cualquiera de un amistoso entre el Lech Poznan y el Vitesse, que tenía la expectación de todo el hotel. El campo principal abarrotado con más de 2.000 personas para ver un partido veraniego. No hubo mucho fútbol, pero el ambiente era para recordar. En pocas horas nos iremos a Mielec, donde pondremos fin a esta preparación de cara al FIFPro Tournament de Lisboa, donde no podré estar. Aquí se acabará mi aventura con este equipo, al que he disfrutado siguiendo minuto a minuto durante dos semanas. Muchas vivencias, mucho aprendizaje y muchas amistades en la expedición, que es lo que más llena de esta oportunidad. Sabe a poco y hay ganas de vivir más, pero toca volver al campo de batalla.