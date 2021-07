¿Por qué no lo hace el Almería?

Vemos día sí y día también cómo los equipos de la LFP presentan a sus jugadores "en sociedad". Los nuevos darlos a conocer a sus aficionados, pero el Almería no lo hace. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? En tiempos pretéritos y cuando el equipo ha estado fuera, hasta por momentos se entiende. Pero llevan en casa casi dos semanas, con incorporaciones nuevas -no muchas, pero las hay- y el club aún no les ha pasado por la sala de prensa del Estadio Mediterráneo pese a que a todos nos gustaría saber de esos jugadores, escucharles, ver lo que sienten, por ejemplo, al aceptar la oferta del Almerí. Ya la temporada pasada "escondió" a los jugadores en el tramo final de la competición, dejando de asistir a la sala de prensa tras los entrenamientos, no sabiendo de primera mano el por qué lo hacían, cuando los aficionados están deseando escucharles, saber lo que piensan. Pero el club, no sabemos el por qué, los "protegía" de los medios de comunicación, que no son otra cosa que eso, medios de comunicación. A quien le están negando esos sonidos es al aficionado, no a los medios. Y ahora, pues más de lo mismo. Rubi trabaja con nuevos jugadores que aún no han sido presentados. ¿El por qué? Todo un misterio. Y si los que han llegado nuevos, no sabemos cómo se expresan, ni que decir tiene de los "proscritos", como los ha calificado Paco Gregorio. Menos aún se va a saber, salvo que cuando salgan, si es que salen, se les preguntara por qué, algo tendrán que decir de esta situación que están viviendo y que mucho me temo no les gustará nada. Es más, me gustaría, nos gustaría escuchar a alguno de los capitanes -suponemos que ya los habrá- hablar sobre la situación de esos compañeros que, teniendo contrato en vigor con el Almería y su nómina con el club, no trabajan con ellos. Sería curioso, ¿no creen ustedes?