Se hacen esperar

Alcanzamos el ecuador de marzo y los aficionados leen o escuchan que equipos de la misma liga que el Almería, aun no habiendo terminado la competición y sin saber en qué categoría van a jugar la próxima temporada, anuncian renovaciones de jugadores o entrenadores. El Almería solo lo ha hecho con Iván Martos, así establecido en su contrato, pero sigue sin soltar prenda de los jugadores que están en boca de todo el mundo y que acaban en apenas dos meses y medio. Esos que desde el 1 de enero pueden (sus representantes), negociar con el equipo que quieran sin tener que contar para nada con el Almería. Pero pasan las semanas y el club no cierra la renovación de alguno de esos jugadores, que empiezan a aparecer en las agendas de otros equipos, bien de Primera o de Segunda. ¿Por qué se hace tanto de esperar? Muchos aficionados se empiezan a temer lo peor. Y no es para menos. Aunque el discurso sigue siendo el mismo que hace seis meses, con los puntos que tiene y las jornadas que faltan parece complicado tener que pelear una temporada más por mantenerse. Las matemáticas es cierto que a día de hoy no dicen lo mismo, siendo una ciencia exacta, pero la realidad, y viendo como está temporada la Liga, es otra. Tampoco se dice nada de FF, auténtico artífice del rendimiento del equipo. ¿Por qué no se ha llegado ya a un acuerdo con el técnico almeriense? Esperemos y confiemos en que el club está haciendo, aunque en silencio, las cosas bien.