No hay acercamiento, nada que hacer para que se produzca un acercamiento entre Casado y el Gobierno. Casado exige la ruptura con el independentismo y Sánchez denuncia el bloqueo sistemático. Imposible todo tipo de acuerdo.

Están políticamente en las antípodas y además hay unas elecciones gallegas y vascas en cuestión de semanas que contaminan el diálogo entre dos rivales.

El independentismo es el problema que más les separa. Y además les separa de forma enconada, envenenada. El PP no se cansa de repetir que Sánchez se ha entregado a los independentismos paras garantizarse la continuidad y que su interés en una nueva definición de delito de sedición es para favorecer a Junqueras. No acaba de aclarar su posición sobre un posible indulto. Sánchez acusa a Casado de no tener sentido de Estado, de haberse echado en manos de la extrema derecha, y de bloquear la renovación de las instituciones.

Es difícil acordar nada respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no se celebren las mencionadas elecciones autonómicas, porque además el PP pretende que se cambie el modelo de elección .

Casado tiene razones sobradas para desconfiar de Sánchez, que engañó a todos los españoles al asegurar que no tenía la menor intención de gobernar con Podemos y además no dudó en compadrear con ERC para ser investido, sobrepasando los límites de lo que podría aceptar un partido que debe preservar la unidad de su país.

También Sánchez tiene razones sobradas para desconfiar del PP porque cree, o le interesa transmitir, que Casado tuvo en su mano impedir la coalición con Podemos y el acuerdo con ERC si hubiera empujado a Rivera a un Gobierno de coalición con Sánchez apoyado desde fuera por el PP.

Todo esto demuestra que sus relaciones son difíciles de encauzar. Por la desconfianza mutua, porque piensan más en sus intereses que en España y porque los dos están lejos de coincidir en cuáles son las cuestiones de Estado que deben unirlos.