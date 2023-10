¿Qué habéis estado haciendo?

Tengo que confesar que me dejó helado el otro día Alberto Lasarte cuando en la rueda de prensa pospartido frente al Granada dejó entrever que el equipo llegó muy justo al final del partido. Sólo se han disputado ocho jornadas y el Granada había tenido dos días menos de descanso. ¿No hay piernas en la octava jornada para terminar un partido? Esto dice bien a las claras que la preparación física del grupo no ha sido la adecuada y tal vez prueba de ello son la numerosas lesiones musculares que se están produciendo cuando apenas si ha comenzado la competición.

Algo está fallando o algo no se ha hecho como se debía, ya que no es muy normal que el equipo se te caiga en las segundas partes y que como dijo Lasarte, hubo a quien le preguntó si tenía piernas para llegar al final del partido. Entonces, ¿qué preparación física ha tenido el grupo hasta ahora? Mucho me temo que no ha sido la más indicada para un equipo que quiera competir en primera división y que afronte con garantías los partidos, que sea capaz de pelearlos hasta el final, porque no le da el físico para 90 minutos.

Preocupante, muy preocupante, cuando sólo se llevan disputadas ocho jornadas de liga. Ocho jornadas que ya se han llevado por delante al cuerpo técnico que empezó a trabajar allá por el mes de julio y que no ha sido capaz de ganar ni un solo partido de las ocho fechas disputadas. ¿Responsabilidad? Está claro que de quien decide cómo y quien juega, pero esa responsabilidad también hay que hacerla extensiva a los que se visten de corto, porque ello son los que tienen que imponerse o tratar de imponerse en las dos áreas. Como se ha visto hasta ahora, no han sido capaces de conseguirlo, sobre todo la propia, encajando goles de patio de colegio y así no se puede andar por Primera División.