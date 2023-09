Anadie le debería extrañar la hecatombe de la UDA en Sevilla. Es el resultado de una tarea mal hecha desde el principio, diría que desde la planificación del primer partido ante el Rayo. En aquel artículo ya discrepé con varias de las decisiones de Moreno desde que se anunciara el once. Fue como si con un equipo todavía en construcción apostara crecer contra natura, de adelante hacia atrás, con un planteamiento que ni un Rubi al cuadrado habría propuesto. Ahí está la hemeroteca para corroborarlo. Algunos comentaron que era demasiado temprano para criticar a un entrenador con un conjunto a medio hacer pero, dentro de un lógica compresión, había que saber cómo se iba desenvolviendo con las piezas que tenía y si estaba en el camino de aquel equilibrio entre ataque y defensa que tanto ansiaba la directiva tras la anterior campaña. El resultado en Sevilla, no ya del marcador, fue negativo porque desde su llegada a Almería se fueron adivinando una serie de incongruencias y una forma de armar su equipo de manera sui generis, sin partir desde un sistema defensivo sólido, sin poblar de más efectivos el centro del campo y sin dotar a su conjunto de una filosofía más conservadora, con independencia de que todavía faltara algún jugador por llegar. Con el paso de las jornadas los errores se iban repitiendo y denunciando desde estas líneas, sobre todo ante el Celta y el Valencia, partidos que sin la metedura de pata de Moreno se podrían haber vencido. En ese caso la historia hubiera cambiado, pero pretender ir a Sevilla a intentar aprobar un examen sin haber hecho los deberes en condiciones, resultaba cuando menos utópico. Y ahí ha estado el resultado de la destitución de Moreno por un auténtico desaguisado perpetrado por un entrenador que con sus decisiones ha ido logrando que sus jugadores parezcan peor de lo que son. El aspecto mental y la confianza son fundamentales y en estas jornadas discurridas Moreno no ha sabido generar un ambiente seguro en sus pupilos y tampoco ha conseguido algo clave en cualquier buen técnico, mostrar las virtudes de sus jugadores y esconder las deficiencias de cada uno de ellos. Más bien todo lo contrario, insistiendo en varias decisiones erróneas que a la postre han desembocado en un partido ante el Sevilla donde la UDA fue el fiel reflejo de un entrenador que no ha realizado bien su cometido. Con tan pocas horas para preparar el choque, el equipo de Moreno demostró lo que es en la actualidad, un conjunto falto de confianza, poco trabajado en el aspecto defensivo y en donde los mecanismos de juego brillan por su ausencia. Reto a quien sea a que me diga si la plantilla de la pasada campaña es, hombre por hombre, mejor que la de la presente. Por supuesto que era inferior, de ello estoy convencido, si bien la ausencia de Ely se echa en falta. Sin embargo, con esa mejora del plantel con respecto a hace unos meses, Moreno no ha sabido ser el más listo de la clase para adaptarse al medio de la mejor manera y ha preferido jugar alegremente, de tú a tú, en demasiadas ocasiones cuando todavía su equipo ni estaba preparado ni tenía la confianza suficiente encajando tantos goles. Siempre hay que crecer de atrás hacia delante. Moreno ya es historia, con sus insistencias, decisiones erróneas e idea de juego utópica para un equipo como la UDA, él mismo se buscó este final más que previsible. Ahora la UDA necesita un revulsivo y sobre todo armar un conjunto de verdad, de los que buscan la permanencia sin más florituras. Esperemos que, por el bien de todos, se acierte en el perfil del próximo técnico, pero habrá que pensar en uno que tenga una idea más aguerrida y que anteponga el resultado a la vistosidad. Es el antídoto que actualmente se necesita .