¿Tú lo harías?

La decisión de Unai Emery de dejar al Villarreal por el Astón Villa a cambio de un contrato de cinco temporadas y siete millones de euros por curso ha dado lugar a muchos comentarios, positivos y negativos. La operación es oficial y el hondarribitarra debutará este fin de semana contra el Manchester United. La decisión, sorprendente por novedosa, ha conmocionado pero no ha dejado al cuadro castellonense compuesto, descalzo y sin novia. El técnico guipuzcoano, que mañana cumple 52 años, ha dejado 6 millones de euros de su cláusula de rescisión en las arcas del submarino amarillo, además del primer título europeo de su historia y la condición de semifinalista de Champions League. El pago de la rescisión es una forma de cumplimiento del contrato que, como todo el mundo sabe, se firman en el fútbol para no ser cumplidos y sucede así con harta frecuencia. Rubi se ha puesto la mano en el corazón, de forma simbólica, y asegura que él nunca dejaría tirado a la UDA. La pregunta recuerda a 'Una proposición indecente', aquella película en la que un multimillonario, interpretado por Robert Redford, se encapricha con una mujer casada -Demi Moore- y ofrece al matrimonio, que pasa por problemas económicos, un millón de dólares por pasar una noche con ella. La propuesta no le crea ningún conflicto moral al técnico catalán. Puede ser cierto o no. Nadie lo sabe porque este supuesto no se ha dado y nadie puede asegurar que se vaya a dar. Ni el técnico lo conoce, pero si sabe si se ha dado o no, cosa que no ha dicho. Habría que saber la reacción en el momento de la oferta. La de entrenador de fútbol es una profesión altamente inestable y la fidelidad a los colores no siempre es una declaración de amor, sincera y honesta, y no depende de uno, sino del propio fútbol.