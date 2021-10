Desde que Turki se hizo cargo del club, siempre parecen estar en la rampa de salida. Fernando era suplente de René y De la Hoz no tenía nada que hacer con fichajes de la talla de Petrovic. Ellos no dijeron nada. La temporada pasada volvieron a estar en una posible lista de descartes. Llegó Makaridze para ser titular indiscutible y De la Hoz partía por detrás de Samú y Morlanes. Una vez más, asumieron su rol secundario y no dijeron una palabra más alta que la otra y siguieron trabajando en silencio por el bien común, el del equipo, el del club. Este verano, el mediocentro cántabro estuvo cerca de salir, con una buena oferta, pero el club, a instancias de Rubi, se lo quedó. Fernando parecía que volvía a partir de suplente, no dijo "esta boca es mía", siguió con su trabajo. Cuando llevamos 2 meses de competición, ambos se han convertido en indiscutibles del equipo y el club anunciaba la semana pasada la renovación de ambos por una temporada más. Es el triunfo de los héroes silenciosos de la plantilla, jugadores que hacen equipo y velan por el bien de todos. Jugadores muy necesarios en cualquier vestuario, particularmente cuando hay aguas revueltas, que siempre las hay. Jugadores que son la bandera del club, que en este caso vienen de las penurias y escasez de los tiempos alfonsianos y quizás por eso valoran más los excesos del turkismo. Sus renovaciones son el reconocimiento a su trabajo, implicación y compromiso con la entidad. Ahora son fijos en el once. Mañana pueden volver a ser relegados a un segundo plano, pero seguirán trabajando silenciosamente, esperando su oportunidad, respetando la decisión del técnico o del propio club. En diciembre sonarán varios porteros y mediocentros, y puede que hasta sean fichados, pero ni Fernando ni De La Hoz bajarán los brazos. Son la definición perfecta de la palabra "profesional" y la base para que este club, grandes fichajes y Estadio 5 estrellas aparte, siga creciendo a todos los niveles. PD: Las lesiones de Ramazani y Robertone son un palo, pero tanto Rubi como la plantilla tienen una oportunidad de oro para demostrar sus cualidades y no echarles mucho de menos...