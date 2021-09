Que el himno no se pare

Se promovió esta semana, por redes sociales -fundamentalmente Twitter-, la iniciativa de cantar el himno a capela en la noche de ayer, mientras los jugadores de Almería y Tenerife salían del túnel de vestuarios. Este reclamo, tímido al principio, fue ganando peso conforme la semana pasó, haciéndose hueco en los medios locales y llegando hasta el club, que se apuntó al tema y subió la apuesta, proponiendo a la gente arrancarse, también, en los minutos 30 y 60 del choque. Escribo estas líneas sin saber si la actividad fue un éxito, pero no importa. Realmente, lo fuese o no, no se puede quedar aquí. Porque hay un sinfín de aficiones que reciben a su equipo entonando el himno.

Todos conocemos las de Betis y Sevilla, pero, sin salir de Andalucía, Cádiz, Córdoba o incluso Granada también se han habituado a cantar al unísono cuando sus jugadores saltan al césped. Y eso se consigue con perseverancia. Haber realizado la iniciativa de ayer para, en el próximo partido en casa, volver a eclipsar el himno de forma horrorosa con el anuncio de las alineaciones será absurdo. Una afición funciona por dinámicas. Necesita habituarse a que, cuando sus futbolistas aparecen, el himno se canta y la letra aparece en el marcador. Así, poco a poco, se genera calidez, ambiente y, sobre todo, sentimiento de pertenencia. Se afronta el inicio del partido de otra forma. Se rompe el hielo.

Por eso, fuese un éxito o no lo de anoche, debe volver a repetirse en el próximo partido. Y en el siguiente. Y en el otro. Semana a semana. Mes a mes. Así, un día, nos daremos cuenta de que nos sale solo. Y, entonces, todos querremos entrar al estadio antes de que el himno suene para poder formar parte de ese momento. Quizás así, incluso, matemos dos pájaros de un tiro y logremos también que, con el pitido inicial, estemos todos ya en nuestro sitio preparados, y no haciendo cola tras los tornos. Almería y nuestras cosas.