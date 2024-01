La hipocresía Contra Nadal

Desde que Rafael Nadal anunció que ficharía como imagen de la Federación Saudí de Tenis, en este proceso de lavado de imagen -sportwashing-, que el país de Oriente está llevando a cabo, los palos no han dejado de lloverle al manacorí. Nadal, el deportista español quizá más grande de la historia, tiene desde hace tiempo una difícil relación con la progresía de este país. Muy español, muy del Real Madrid, son algunas de las acusaciones que se vierten sobre él para siempre ponerle el calificativo de facha. Ya sabemos que todos los que no comulgamos con el discurso dominante, somos fachas. Hay tantos fachas en el reino, que han conseguido que la palabra se vacíe de contenido. Pues eso, que al bueno de Rafael, el yerno perfecto, no le perdonan que sea la imagen de un emirato, que justamente no representa los valores democráticos de la sociedad occidental. No pretendo defender a Nadal, porque no lo necesita. Lo que me pregunto es porqué a Nadal si, y a otros deportistas del mundo del fútbol, de la F1, del golf, no. De Fernando Alonso nadie dice nada, del Atlético de Madrid que firmó un patrocinio con la aerolínea Riyadh Air que comenzará a operar en 2025, ni siquiera nos hemos enterado porque nadie respira. Les recuerdo que las Supercopas de España (también de Italia) se disputan en Arabia. También fuera del deporte hay vinculaciones millonarias entre España y Arabia Saudí; el AVE al Haramain, el Metro de Riad o los buques que construye Navantia en Cádiz. Telefónica de España le vendió acciones a Arabia equivalentes al 10 por ciento. Todos sabemos que cartera mata ideología. Y ahora nos parece un horror que un tenista le venda su alma al diablo. Si hay que predicar con el ejemplo, no parece que quienes alzan su dedo acusador, estén autorizados a señalar a nadie. Todos se han justificado y lo entiendo. Si Arabia no compra buques, los astilleros y los 5.000 trabajadores que tiene la empresa en Cádiz, se van a su casa. Por eso el propio Kichi siendo alcalde de la ciudad, defendió la venta de corbetas a los árabes. No son lo mismo los dátiles que los tomátiles, como tampoco es lo mismo, según Camilo José Cela, estar jodido que estar jodiendo.