Fernando Pacheco vuelve a la escena pública. El Assy comentó ayer que llegará un nuevo portero y que, a pesar de ello, continuará el guardameta extremeño. Un claro dardo al futbolista y representante, los cuales buscan una salida, como dijo hace unos días Rubi, desde hace unas semanas. Fue en ese momento cuando se dio por zanjado un tema que coleaba durante meses.

La situación, que parecía cerrada, ha dado un nuevo capítulo tras estas declaraciones. Su llegada en verano venía de la mano de una más que posible titularidad. La permanente presencia de Fernando Martínez en el once hizo que eso se quedase en agua de borrajas. La gestión del cuerpo técnico con la portería rojiblanca ha sido prácticamente lineal. Fernando, Zamora el curso pasado y cuya temporada está siendo notable, no ha merecido perder su sitio. Por ello, alinear a Pacheco siempre fue una ardua tarea para Rubi. Solo contra el Villarreal, cuando llegaron muchos cambios, el portero consiguió arrancar de inicio. No le han faltado momentos al técnico para darle ese puesto. En Bilbao, después de un parón de selecciones, el meta podría haber entrado en el equipo. Una jornada después, ante el Rayo, punto de inflexión en este curso, futbolistas como Embarba, Baptistao o Melero tiraron la puerta abajo en una victoria fundamental. Tampoco jugó Pacheco.

Después del encuentro frente al conjunto amarillo se volvió a abrir la posibilidad de su continuidad. Nunca volvió a plantearse. Ni siquiera en Copa. Entiendo que el exarquero del Alavés quiera marcharse para contar con minutos en Primera. Hay varios equipos (Espanyol, Girona, Villarreal) que podrían ir al mercado y fichar un guardameta. Pocos mejores que el extremeño para rendir desde el primer día. No sabemos cómo acabará una situación rota hasta ayer, pero lo que queda claro es que, de todo esto, todavía quedan varios capítulos por escribir. Una historia de nunca acabar.