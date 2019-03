De la historia, ¿a la histeria?

Elfútbol no sabe de méritos. Se puede ganar jugando bien o muy mal, aunque es más difícil. Los goles no se merecen. Simplemente se marcan y punto. Las victorias y derrotas son consecuencia del juego, aunque en ocasiones pueden llegar antes. Todo es por algo y por la suma de una serie de factores. La suerte es uno de ellos. Pero la fortuna no compite en la Liga. Ni en Primera ni en Segunda. Reconocer que interviene en los triunfos es admitir la existencia de la mala suerte en los fracasos. Y ni una cosa ni otra. No se alcanza el triunfo ni se cae en el fracaso dependiendo por dónde transiten ese día Neptuno o Plutón. Los goles se pueden marcar en el primero o en el último minuto, de tacón o con la chepa como el que firmó Alex Alegría y le dio el triunfo al Sporting. Es algo meramente circunstancial. La diferencia, sin duda, pasa por la enorme alegría o la inmensa tristeza que deparan en uno y otro casos. Juanma Lillo, infantil y profundo a partes iguales, decía no creer en la causa-efecto en el fútbol. Me alineo con el tolosarra, pero con otra argumentación. Creo en la acción-reacción del futbolista. La victoria de un equipo encierra, a mi juicio, una parte del último resultado, aunque no sabría situar el porcentaje. Los triunfos siempre premian a los valientes y mejores, en muchos casos, y los defectos son la causa de las derrotas. La UDA cometió más que el Sporting y en las dos áreas, y por eso cayó. Esa y no otra fue la razón de su desdicha. FF se abrazó al argumento del cambio de mensaje, el de la lucha por el 'play off' sin haber abrochado el de la permanencia y parece que es algo más enrevesado. El histórico triunfo de La Romareda, primero de diez visitas en 40 temporadas con las dos de la AD Almería, ha dado paso a la derrota. Sería deseable que ésta no dé paso a la histeria.