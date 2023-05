T ODO parecía destinado para que estuviéramos ante una semana más que negativa en el deporte almeriense. Con los descensos del Poli El Ejido, a Tercera RFEF, y del conjunto femenino de la UD Almería, a Primera Nacional, costaba creer que se pudiera sacar algo positivo de un fin de semana que apuntaba a ser trágico. Sin embargo, esa nota positiva acabó llegando el domingo cuando el Costa de Almería Roquetas logró un histórico ascenso a División de Honor Oro. Si semanas atrás Almería pudo disfrutar del regreso de los Hispanos cuatro años después con ese encuentro ante Dinamarca en el Palacio de los Juegos Mediterráneos con el jugador natural de Carboneras Agustín Casado como uno de los focos de atención, en esta ocasión iba a ser de nuevo el balonmano el deporte que se llevara el protagonismo este pasado fin de semana. Las roqueteras consiguieron hacer historia tras vencer ante su gente al Ikasa Boadilla en el tercer y último encuentro de la fase de ascenso a División de Honor Oro que se disputó en el Pabellón Máximo Cuervo el pasado fin de semana, haciendo valer su condición de anfitrionas para lograr una de las dos plazas que había en juego para la categoría de plata. El conjunto que dirige Agus Collado para nada lo tuvo sencillo, llegando a caer en el segundo encuentro de esta fase de ascenso de manera que tocaba vencer al único equipo que había ganado sus dos enfrentamientos previos, el viernes y el sábado, para conseguir el tan preciado ascenso y salir campeón de esta División de Honor Plata. Un éxito que, en un país y una provincia en la que el fútbol lo acapara prácticamente todo, no debe pasar desapercibido puesto que un ascenso y ganar un título nunca es fácil y mucho menos se consigue todos los días. Es por ello que la gesta lograda por las roqueteras ya ha quedado grabado en letras de oro en la historia del deporte almeriense. No hace falta ser un gran entendido del balonmano, quien aquí firma estas líneas no lo es, para ser consciente de la gran noticia que supone para el deporte almeriense, que con este ascenso una vez más vuelve a estar de enhorabuena.