Otro hito histórico

S E van acabando los calificativos para describir la espectacular temporada que está firmando el Sporting Almería. Si ya fue toda una gesta histórica disputar la Copa de España Juvenil allá por el mes de febrero siendo todo un recién llegado a la máxima categoría y llegándose a situar entre los cuatro mejores del país no siendo superados hasta semifinales cuando les tocó medirse a uno de los equipos más grandes del fútbol sala nacional como es El Pozo Murcia, los rojiblancos se volverán a citar con la historia al disputar por primera vez el Campeonato de España tras lograr salir campeón en el grupo V de la División de Honor Juvenil. Pocos podían imaginar a comienzos de temporada todo lo que estaba por venir, rompiendo poco a poco con todos los pronósticos. Una brillante temporada que se está viendo reflejada también en las convocatorias con las categorías inferiores de la selección española, colándose el nombre de alguno de los héroes del sensacional curso sportinguista en ellas. En una provincia en la que hasta hace no tanto ni siquiera contaba con un representante en alguna de las dos máximas categorías del fútbol sala español, el conjunto indálico comandado por Antonio Suárez está logrando llevar el nombre de Almería a cotas que difícilmente se podían llegar a vislumbrar. En una campaña en la que Almería a nivel deportivo ha podido cosechar grandes éxitos como el subcampeonato de Copa del Rey Juvenil de la UD Almería, el ascenso a Liga Femenina Challenge del ISE CB Almería o el ascenso a División de Honor Oro del Costa de Almería Roquetas entre otros logros de los que se han podido disfrutar durante estos meses, este Sporting Almería también se está llevando su más que merecida dosis de protagonismo en un curso que está tocando a su fin. Todavía es pronto para saber si alguno de los protagonistas de estas gestas históricas en un futuro no tan lejano se podrán dedicar profesionalmente a este deporte, pero no cabe la menor duda de que los rojiblancos no se han cansado todavía de hacer historia y buscarán llevar el nombre de Almería a lo más alto. A este Sporting Almería aún le queda mucho de lo que hablar.