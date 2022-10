¿Por qué no lo hizo en Bilbao?

Se vio frente al Rayo que la presencia de De la Hoz en el equipo equilibra al Almería. No es un "megacrak", pero se trata de un jugador que da otro aire al Almería y lo notan sus compañeros. Seguro que si echamos manos de la hemeroteca podremos encontrar partidos en los que estando DLH en el campo se han perdido se han empatado o se han ganado. Su presencia en el campo no te garantiza victoria segura, pero al equipo le da otro aire. Recuerdo que en la previa del partido se le preguntó a Rubi sobre Melero y dijo, entre otras cosas, que jugase hasta que aguantara. Dicho lo cual, uno se pregunta por qué no lo hizo con César en Bilbao. Si estaba para jugar, eso entendemos porque viajó con el equipo, ¿por qué no lo puso? Nadie puede asegurar que con él en el campo el "bochorno" hubiera sido menor, pero si estaba para jugar, ¿por qué no lo hizo? Solo Rubi sabe los motivos y a buen seguro tendrá sus razones para haber tomado esa sorprendente decisión. Me recuerda cuando la temporada pasada apostó por Makaridze frente al Amorebieta dando unas explicaciones que no llegamos a entender como la apuesta de colocar a Ramazani durante el mes de enero, ante la ausencia de Sadiq, como delantero centro. Insisto en que DLH no es un megacrak, pero es un jugador que con su trabajo que parece que no se ve le da otro aire al equipo. Ahora llega la cita en Sevilla ante el Real Betis. ¿Habrá aprendido la lección el vestuario rojiblanco? El Almería no solo tiene que luchar frente a un adversario, sino que tendrá que hacerlo, como ya ocurrió en Bilbao, ante un ambiente muy fuerte en su contra y que esperemos no le pase factura como ocurrió en San Mamés, donde esa presión ambiental les pudo. Claro que si vuelve a apostar por gente con experiencia, eso sin lugar a dudas ayudará a los más jóvenes.