Fue en 1959 cuando Miguel Delibes, padre de un tremendismo existencial que reinó en la literatura patria de los años cuarenta, acuñó este término en relación a la certeza de la finitud, al aviso de que algo está a punto de acabar. La hoja roja alberga en su significado ese aviso que reciben los fumadores de tabaco de liar cuando el librillo de papel está llegando a su fin. Asimismo, esta hoja roja conforma una metáfora existencial que Delibes imprime majestuosamente en la obra homónima: la certeza de que la vida tiene un final próximo. En el plano que nos ocupa en esta humilde tribuna, el Almería ya se ha topado con esa hoja roja de la que hablaba Delibes. Una cuenta atrás no hacia la muerte, pero sí hacia la confirmación de un fracaso anunciado y lejos de no haber sido buscado con ahínco, así como un profundo desaliento provocado por el fin del sueño por el que tantos años suspiró la parroquia. El Almería acaba hoy su periplo por la Primera División. No sé si hemos sido felices: seguramente, la balanza se encuentre desequilibrada en favor del hartazgo y los lamentos entre los que, de vez en cuando, encontrabas un estímulo positivo provocado por alguna victoria. Me encuentro lejos de esos alegatos, a mi parecer, derrotistas en los que parece que hay que dar gracias a la vida por haber estado dos años en Primera. La realidad es que, siendo plenamente consciente del delicado pasado histórico del Almería, esa visión quedó atrás. Tras un año marcado por el despotismo, la inoperancia y la opacidad, estimular nuestro sentido más crítico mediante una vertiente constructiva será el primer paso para reformar la casa por los cimientos, esa que acaba de ser violentamente demolida. Desde la humildad que nos imprime nuestro pasado, toca seguir haciendo de la UDA un fenómeno social que se aleje de la peligrosa complacencia gratuita hacia los dirigentes.