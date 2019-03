Llegué un día a mi casa y me desplomé en el sofá. Uno, que nació cansado. Y así con el rabillo del ojo vi algo que se movía en el suelo. De prontó, desplegó las alas y sobrevoló el salón hasta estamparse contra la pared de enfrente. Sí, amigos, era un precioso murciélago. Es lo que tienen los áticos. Me dispuse a darle caza con una escoba y un spray mata cucarachas, pero no di con él. A mi hermana le tuve que decir que lo había visto salir por la ventana, porque si no, aquella noche no iba a dormir. Y lo entiendo, porque son realmente espantosos, aunque dicen que inofensivos y que vienen bien para comerse los mosquitos y mantener el ciclo de la vida y tal. Es más la mala fama que tienen. La verdad es que no les ayudan las imágenes de no sé qué especie africana descomunal con cara de perro recién salido de la peor de mis pesadillas.

Así, es normal que el joven Bruce Wayne, cuando se vio rodeado en la baticueva por cientos de estos asquerosos bichos, pues se quedara traumatizado de por vida y le diera por salir disfrazado por las calles de Gotham a cazar malhechores.

Que si es el buen murcielaguillo que, según cuenta la leyenda, en la conquista de Valencia le salvó el cuello a Jaime I contra los musulmanes en el siglo XIII tocando un tambor, pues la cosa cambia y se pone al animalico en el escudo de la ciudad con todos los honores.

Ya sería unos cuantos siglos después, cuando el Valencia CF también lo pusiera en el suyo. El club ha cumplido esta semana 100 años, veinte más que los que tiene el hombre murciélago. Pero DC Comics ha denunciado que el diseño del centenario se parece mucho al del caballero oscuro y la gente se puede confundir. En Valencia tienen mucha razón al decir que "cuando este club jugaba con un murciélago en el pecho, en Estados Unidos estaban persiguiendo bisontes". Además, el comité en cuestión, para aligerar las cosas, ha dado un plazo de 22 meses para ponerse con el asunto, por lo que pueden celebrar el centenario durante dos años tan ricamente.