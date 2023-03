A principios de los años 90 conocí a Agustín Gómez Arcos de la mano de Francisco Andújar, entonces director del Instituto de Estudios Almerienses. Nos vimos en alguna de sus visitas a Almería, donde venía porque era invitado a alguna actividad literaria, y en una ocasión estuvimos comiendo. Transcurrido el tiempo todavía recuerdo una entrevista con motivo de la representación de su obra Los Gatos en Almería interpretada por Héctor Alterio. Pocas veces en mi vida me encontré con una persona que cada vez que abría la boca soltaba un titular. Lo notaba en cierta manera, muy dolorido, con el trato que había recibido en España muchos años atrás. Pero aun así, era una mente clara, un escritor fascinante y sobre todo, una persona que desde la humildad se había hecho en la literatura. Su obra se estudia en los institutos en Francia, mientras en España no deja de ser casi un desconocido. El primer contacto con Gómez Arcos no era fácil. Era un hombre serio, parecía distante y que media mucho lo que contaba. Sin embargo, cuando tomaba cierta confianza ya no había quien lo parara. Hablaba y hablaba. Necesitaba en cierta manera desahogarse. Fue un lujo conocerlo, tratarlo y entenderlo. Por eso cuando la editorial Cabaret Voltaire decidió traducir sus novelas y publicarlas en España, me dio alegría. Y las personas que se han acercado a su narrativa terminan fascinados. Les impacta lo que cuenta, pero además lo que más les llega es la forma de contarlo.