Es una realidad. El Almería ocupa la posición más alta de la tabla clasificatoria tras vencer en Girona. El trabajo del equipo está siendo hasta ahora encomiable. Los grandes focos lo acaparan futbolistas como Umar Sadiq, Largie Ramazani o Lucas Robertone, todos ellos con grandes noches en su haber en estos primeros ocho partidos. No obstante, de individualidades no vive un plantel. Para aglutinar a todas las figuras, Rubi ha apostado por nombres que fueron suplentes o residuales el curso pasado y que están siendo capitales en este inicio. En la portería, Fernando le ha ganado el puesto a un Makaridze que tuvo su despedida de la titularidad en Lezama ante el Amorebieta. Con la vitola de indiscutible, el murciano siempre aparece cuando se le necesita, aportando seguridad y confianza en el arco. César de la Hoz es otro de esos currantes, de los que no destacan de primeras. Rozó la pasada campaña el esperpento con Petrovic al lado en un doble pivote para el olvido. El técnico de Vilassar de Mar parece que ha cambiado la versión triste y apagada de un mediocentro posicional que sobresale en este 433 rojiblanco como pilar del centro del campo. Méritos que le han valido a los dos capitanes unionistas para renovar su contrato actual hasta 2023. El tercer hombre de Rubi es Chumi. Lo ha jugado todo y es indiscutible. Líder de una zaga que ha tenido como compañía de viaje a un Iván Martos con más dudas que certezas. El gallego, ahora con Srdjan Babic, parece que se complementa mejor, pero, sobre todo, se potencian el uno al otro (contundencia y velocidad a partes iguales). En otra escala, futbolistas como Aitor Buñuel, titular hasta su lesión, o el propio Babic, asentado ya tras pocas semanas en Almería, demuestran que el oficio impera en una plantilla sin tanto brillo y purpurina, pero que, a efectos prácticos, luce como ninguna otra en la tercera entrega de la era de Turki Al-Sheikh. Los hombres de Rubi.